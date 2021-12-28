В Липецке у перекрестка улиц Папина и Доватора сломался светофор

В Липецке очередной сбой в работе светофоров Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вновь произошел сбой в работе светофоров. На этот раз сигнальные столбы погасли на перекрестке улиц Папина и Доватора. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время там мигает желтый свет. На место выехали специалисты. Они выяснят причину поломки и устранят ее.

Согласно Правилам дорожного движения, пока светофор не работает, участок дороги считается нерегулируемым. Водители должны проезжать его, уступая дорогу пешеходам. Липчан призывают быть внимательными и осторожными на перекрестке Папина и Доватора, пока не починят "дорожный регулировщик".

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.