В Липецке злодей вынес из квартиры золото на 50000 рублей и деньги

В Липецке мужчина обворовал знакомых Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки липецкие полицейские раскрыли 6 преступлений против собственности, 4 - против жизни и здоровья граждан, 3 - против общественной безопасности.

Так, из квартиры по улице Космонавтов в Липецке пропали 10 тыс. рублей и золотые украшения стоимостью 50 тыс. рублей. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 26-летний житель Грязей. В тот день мужчина был в гостях у потерпевших. Когда хозяева отвлеклись, злодей украл деньги и золото. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

Также правоохранители раскрыли преступление, совершенное в апреле 2019 года. Тогда с автомобиля "Рено Логан", припаркованного у дома по улице Детская, кто-то похитил 4 колеса. Ущерб оценили в 18 тыс. рублей. Предполагаемый преступник найден - неработающий 27-летний липчанин. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".