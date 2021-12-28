Липчанка вызвала спасателей своему ребенку, который оказался котенком

Вместо ребенка спасать пришлось котенка Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Необычную спасательную операцию пришлось провести в Липецке сотрудникам городского управления по делам ГО и ЧС.

На телефон спасения «112» позвонила взволнованная женщина с улицы Звездной и сообщила, что нужно снять металлический ключ с пальца двухлетнего мальчика. На место сразу выехала дежурная смена со специнструментами.

Профессионалы были уверены, что едут спасать ребенка. Но по факту «мальчиком» оказался двухмесячный котенок. Животное непонятно как надело на лапу старый гаражный ключ, который хозяйка сама снять не могла. Деваться было некуда, рыжика пришлось спасать.

Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, котенок стойко перенес слесарную операцию, пока хозяйка его держала – даже никого не покусал и не поцарапал.

– «Безусловная задача спасателей, прежде всего, выручать из беды людей. Но случай был особый, предновогодний. Запишем его в актив добрых дел отряда», – отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.