Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 28 декабря 2021 года: 192 случая за сутки

В Липецкой области количество заболевших коронавирусом за сутки уменьшается Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области достигло 83 540. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 192 человек. Причем в Липецке заболели 157 жителей. В Липецком районе - 15. В Усманском районе - 5. В Ельце, а также Грязинском, Добринском и Добровском районе по 3 новых случая. В Измалковском районе - 2. В Краснинском 1 зараженный.

Всего выздоровели 77 016 жителей региона, в том числе 399 пациентов, переболевших COVID-19, медики выписали за последние сутки. Не удалось спасти 2 773 человек.

На больничном находится 3 751 липчанин. У 3 338 пациентов коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, поэтому они лечатся дома. Остальных пришлось госпитализировать.

Напомним, что на прошлой неделе 14 человек в Липецкой области заболели гриппом. Подробности здесь.