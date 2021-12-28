В среду в Липецке отключат воду и тепло

В Липецке в некоторых домах отключат воду и отопление Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 29 декабря, в Липецке отключат тепло и воду. По данным пресс- службы АО "ЛГЭК", с 11 утра до 4 часов вечера без отопления и горячей воды останутся жители улицы Ковалева, 99, 99б, 101, 107а.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Гоголя, 60; Союзная, 3; Зои Космодемьянской, 2, 4; Адмирала Макарова, 2, 2а; Дзержинского, 5, 7; площадь Мира, 4, 4г, 4б, 4в; проспект Мира, 1, 3, 1а. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Союзная, Мирная, Урожайная, Перова, проезд Потапова.

С 10 утра до 2 часов дня воду отключат по улицам Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Щорса, Гранитная, 2-ая Гранитная, Тельмана, 88, переулок Шишкина, а также по улице Рудничная ,1а, 1/1, 1/4.

Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.