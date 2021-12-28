В среду в Липецкой области до 10 градусов мороза и снег

В Липецке морозно и снежно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 29 декабря, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится до -19 градусов.

Днем в регионе умеренный снег. Ветер восточной четверти 8-13 м/с. Температура воздуха от 5 до 10 градусов мороза. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

В четверг, 30 декабря, в Липецке будет снежно и морозно. В темное время суток около 9 градусов ниже ноля. Днем в областном центре до -6 градусов. Небольшой снег. Ветер восточный 3-5 м/с, а к вечеру штиль. Атмосферное давление без существенных изменений - 751 мм рт.ст.

Долгота дня в настоящее время - 7 часов 42 минуты. Восход в 8.33, а заход в 16.15