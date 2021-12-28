Расчетные листки могут получать онлайн клиенты Сбербанка

Компании, реализующие со СберБанком зарплатные проекты, получили возможность предоставлять сотрудникам расчётные листки в электронном виде.

Сервис доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн, где расчетный листок можно просмотреть в личном кабинете пользователя. При этом работодатель избавляется от необходимости распечатывать данные на бумаге и передавать их сотрудникам. Информация доступна сотрудникам в любое время и на любом расстоянии буквально в несколько кликов.

Максимально упрощена и процедура подготовки расчётных листков: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес. После этого сотрудникам приходят соответствующие push-уведомления. Для компаний и их сотрудников новая услуга бесплатна.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Более 1,7 млн жителей Черноземья получают заработную карту с помощью нашего банка. Сбер предлагает своим клиентам удобные цифровые решения. Благодаря новому сервису «Электронный расчётный листок» работодатели смогут оптимизировать бухгалтерский функционал, минимизировать бумажный документооборот, а их сотрудники получат возможность хранить расчетные листки в одном удобном месте. Решение будет особенно актуально для компаний с большой численностью персонала».

Новый сервис стал еще одной привилегией, которую имеют клиенты банка, получающие заработную плату в Сбере. Пакет преимуществ для зарплатников также включает более выгодные условия по кредитам и ипотеке, возможность пользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» на беспрецедентно выгодных для российского рынка условиях.