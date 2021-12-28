В Липецке предпринимателя судили за контрафактные носки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось региональное УМВД России. Представители органов просили привлечь индивидуального предпринимателя к ответственности по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ "Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров".

Речь идет о бизнесмене, чей магазин находится на улице Титова в Липецке. Там продавали носки с изображением товарных знаков "Adidas" и "Nike" - всего 110 пар. Однако, соглашения с правообладателем об использовании этих товарных знаков у предпринимателя не оказалось. Полицейские изъяли товар и направили на экспертизу. Там подтвердилась его контрафактность.

Арбитражный суд решил привлечь бизнесмена к административной ответственности. Правда, мужчина отделался лишь предупреждением. Но носки ему не вернут. Их уничтожат.