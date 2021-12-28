В Липецкой области самая дешевая гречка в ЦФО

Цена на продукты в Липецкой области на конец декабря Фото: Лия МУРАДЬЯН

Цена на продукты в Липецкой области на конец декабря 2021 года подсчитала служба статистики. По официальным данным, регион занимает с 1 по 3 место в ЦФО по 18 социально значимым продуктам питания из 24-4.

Как сообщает региональное агентство содействия развитию торговой деятельности, в Липецкой области самые низкие цены в ЦФО на черный чай, гречневую крупу, репчатый лук и пшено.

Цены на потребительскую корзину по районам области

Отдельно специалисты агентства сравнили цены на социально значимые продукты по районам области. На первом месте с самой дешевой потребительской корзиной в Липецкой области оказался Елецкий район, там минимальный набор продуктов стоит 2 343 рубля 80 копеек. На втором месте городе Елец – 2829.30 рублей за потребительскую корзину. Третье место у Добринского района – 2860.62 руб. минимальный набор продуктов. Самая дорогая в области потребительская корзина в Хлевенском районе – 4295.90 рублей.

Также сравнили рост и падение цен на продукты в Липецкой области. Лучшую динамику показал Долгоруковский район, где продукты подешевели на 5.63%, худшую Добровский – там потребительская корзина подорожала на 27.07%.