БелАЗ едва не переехал «Матиз» в Липецкой области – люди чудом не пострадали

Авария с участием карьерного самосвала и малолитражки в Липецкой области произошла в этот вторник, 28 декабря. Все случилось в Елецком районе, близ села Аграмач, где БелАЗ едва не переехал «Матиз».

Карьерный многотонник задел малолитражку, когда выезжал с промышленной территории. Несмотря на масштаб транспортного средства, авария обошлась без тяжелых последствий. Повреждения получила только иномарка. На «Матизе» разворотило левую сторону, включая двери, стекла и салон. Также смялась крыша.

По словам очевидцев, ДТП чудом обошлось без погибших и пострадавших. Подробности аварии и кто стал ее виновником, выясняли сотрудники ГИБДД.