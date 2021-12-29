Открытие Private Banking: о чем говорят мужчины?

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Открытие Private Banking –– подразделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по работе с состоятельными клиентами — и издание о роскоши «Robb Report Россия» в рамках клуба Art of Life провели новогодний паблик-ток «О чем же еще говорят мужчины». Главный редактор журнала Андрей Золотов беседовал с музыкантом, поэтом, переводчиком, телеведущим, лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым.

Музыкант не только сыграл свои самые известные песни, но и рассказал о том, как снимался популярный новогодний сиквел «О чем еще говорят мужчины», какие казусы случались у «Несчастного случая» на новогодних корпоративах, о предновогодних традициях, карьерных планах и, конечно, поведал истории создания главных хитов группы.

Кроме того, участники вечера посетили размещенную, здесь же, во флагманском офисе Открытие Private Banking выставку картин российской художницы Оксаны Мась.