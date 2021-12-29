Владимир Колокольцев постановил наградить липецкого полицейского, который спас 6-летнего мальчика, провалившегося под лед

В Липецкой области наградят полицейского, спасшего 6-летнего мальчика. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Евгению Черногузову вручат медаль МВД России "За смелость во имя спасения".

Напомним, происшествие случилось в селе Пригородка Усманского района. В тот же к полицейскому в гараж прибежал испуганный мальчик. Он сказал, что его друг вышел на лед пруда, чтобы взять укатившуюся игрушку. Лед треснул и ребенок провалился в воду.

Прибежав к водоему прапорщик увидел, что мальчик держится за ледяную кромку и зовет на помощь. Мужчина, ломая руками лед, поспешил к нему. Идти было тяжело, ноги вязли в иле. Но Евгений смог. Он взял на руки беднягу и вынес на берег. В тот момент подоспел отец второго мальчика. Все закончилось благополучно.

- Благодаря решительным и грамотным действиям прапорщика полиции Евгения Черногузова спасена жизнь ребенка, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.