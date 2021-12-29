В Липецке 15 предпринимателей незаконно торговали елками

В Липецке среди продавцов елок нашли нарушителей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке проверяют елочные базары. Напомним, они открылись 20 декабря. В тот же день и стартовали рейдовые мероприятия. Специалисты выясняют, есть ли у предпринимателей документы на размещение объекта, а также оценивают организацию работы самой торговой точки.

Сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики уделяют особое внимание отдаленным районам - ЛТЗ, Сырский Рудник, НЛМК, а также территориям, прилегающим к рынкам. За незаконную торговлю елками и соснами специалисты составили 15 протоколов. Теперь нарушителям придется заплатить штраф - до 3,5 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма возрастает до 5 тыс. рублей.

Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно.