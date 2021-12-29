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Общество29 декабря 2021 15:00

В Липецке 15 предпринимателей незаконно торговали елками

Они заплатят штраф до 3,5 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке среди продавцов елок нашли нарушителей

В Липецке среди продавцов елок нашли нарушителей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке проверяют елочные базары. Напомним, они открылись 20 декабря. В тот же день и стартовали рейдовые мероприятия. Специалисты выясняют, есть ли у предпринимателей документы на размещение объекта, а также оценивают организацию работы самой торговой точки.

Сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики уделяют особое внимание отдаленным районам - ЛТЗ, Сырский Рудник, НЛМК, а также территориям, прилегающим к рынкам. За незаконную торговлю елками и соснами специалисты составили 15 протоколов. Теперь нарушителям придется заплатить штраф - до 3,5 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма возрастает до 5 тыс. рублей.

Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно.