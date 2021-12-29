В четверг более 20 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 30 декабря, в некоторых районах Липецка отключат воду. С 10 утра до 8 часов вечера горячей воды не будет в доме №38 по улице Арсеньева.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Механизаторов, 8, 10; Меркулова, 33, 35; проспекта 60 лет СССР, 16, 18, 18а; Зои Космодемьянской, 2, 4; площади Мира, 4, 4г, 4б, 4в; проспекта Мира, 1, 3, 1а; Адмирала Макарова, 2, 2а; Дзержинского, 5, 7; Арсеньева, 38а.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Булавина, Д. Бедного, Сокольская, Рассветная, Богатырская, Пирогова, Хабаровская, Брестская, Былинная, Бардина, Семенова–Тян–Шанского, Бабушкина, Кочеткова, переулки Чугунный, Ракетный, Болотникова, Ермака, Войнич, Лунный, Свободный.

Воду подвезут по заявкам жителей. Подробности в диспетчерской АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.