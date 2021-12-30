В Липецке меняется гарантирующий поставщик коммунальных услуг на воду

С 1 января 2022 года в Липецке меняется гарантирующий поставщик услуг водоснабжения и водоотведения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, данные коммунальные услуги будет оказывать ООО «РВК-Липецк» – это совместной предприятие ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ. Постановление в администрации подписали 27 декабря.

В администрации Липецка отметили, что смена поставщика на обслуживании абонентов никак не отразится, все будет работать в штатном режиме. С той только разницей, что в феврале липчане получат квитанции с новыми реквизитами для оплаты – ООО «РВК-Липецк».

Передать показания счетчиков воды можно все теми же способами. Также с февраля возможно введут новые клиентские сервисы.

Сообщить об авариях на сетях водоснабжения и проконсультироваться по другим вопросам можно по круглосуточному телефону «РВК-Липецк» *175 (с мобильного) и 23-61-75 (со стационарного).