За день в Липецкой области сгорели две иномарки – одну подожгли

За минувшие сутки, 29 декабря, в Липецкой области сгорели два автомобиля. Один из пожаров произошел в селе Троицкое Липецкого района. Там на улице Плеханова загорелась «Киа Рио». Как сообщает МЧС региона, автомобиль выгорел до основания. Люди, к счастью, не пострадали. По предварительным данным экспертов, причиной пожара стал поджог.

В тот же день в Грязинском районе в селе Анино на Советской улице загорелся «Форд Фокус2». С огнем боролись два отделения пожарных. Здесь также обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.

Кроме этого ночью 30 декабря из пожара в деревянном доме в Усмани спасли человека. Там предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.