В Липецке пропала 17-летняя девушка

Пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут пропавшую 17-летнюю девушку. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», Шалимова Милана вышла из дома этим утром, 7 января, в селе Казина в районе Лесной улицы и больше не возвращалась. Где сейчас находится девушка, родные не знают.

Приметы Миланы: на вид 17 лет, рост 170 см., глаза карие, волосе темно-русые ниже плеч.

Была одета: черный шарф, черная шапка, короткий коричневый пуховик до пояса с надписью «F», черные брюки и черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел девушку после выхода из дома, знает о ее месте нахождения или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес ppdlip@mail.ru