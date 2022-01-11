Управляющей компании грозит штраф за сосульки на крышах 5 домов Липецка

В Липецке с крыш домов сбивают сосульки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке и Данкове сотрудники Госжилинспекции осмотрели 195 многоквартирных домов. Специалисты особенно обращали внимание на крыши, где чаще всего образовываются наледи и сосульки. Они прошли по улицам Циолковского, Терешковой, Гагарина, Ленина, Интернациональная, Студеновская, Плеханова, Московская, Максима Горького, Толстого в областном центре, а также по улицам Молодежная, Льва Толстого и Мира в Данкове

Как сообщили в пресс-службе региональной ГЖИ, наледи и сосульки обнаружили в Липецке на крышах домов №37/2, 37/3, 39/2 по улице Циолковского, а также №28/5, 34/2 по Терешковой. Управляющей компании, обслуживающей эти дома, могут выписать штраф.

Напомним, что в этот вторник, 11 января, представители Госжилинспекции осматривают дворы города, как их очищают от снега.