Жителя Липецкой области осудили за попытку дать взятку сотруднику ДПС

46-летнего жителя Долгоруковского района признали виновным в приготовлении к даче взятки должностному лицу. 24 сентября прошлого года пьяный мужчина ехал на машине. Его остановил инспектор ДПС для проверки документов. За несоставление административного протокола подсудимый предложили полицейскому 30 тысяч рублей. Однако правоохранитель деньги не принял и сообщил о случившемся следователям.

Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР, во время расследования мужчина вину признал и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.