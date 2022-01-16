17 января жители девяти улиц Липецка останутся без воды и электричества

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

17 января «РВК-Липецк» будет проводить ремонт на сетях. Из-за чего с 10:00 и до окончания работ ограничат подачу холодной воды потребителям:

- пр. Победы, 89.

- ул. Монтажников, 1, 3а к1, 3а, 3а ст1, 3ак2; ул. Детская, 13а; ул. Юношеская, 21а, 21а ст1.

Подвоз воды организован: пр. Победы, 89 и ул. Юношеская, 21а ст1.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Кроме того, 17 января пройдут работы на электрических сетях Липецкого городского района. С 09:00 до 17:00 приостановят подачу электроэнергии следующим потребителям:

- ул. 40 лет Советской Армии;

-ул. Октябрьская, 32, 71, 80а, 54;

- ул. Смургиса, 3;

- ул. Фрунзе, 15, 23, 30, 32, 7, 25, 5, 27, 7а;

- ул. Валентина Скороходова.

Телефон для справок: 8-800-220-0-220.