Лишенная прав за пьяную езду липчанка вновь попалась на нарушении ПДД

11 января у дома по улице Белана сотрудники дорожно-патрульной службы остановили «Ниссан Альмера», которым управляла 21-летняя липчанка. Во время общения полицейские заметили у водителя явные признаки опьянения. Они отстранили женщину от управления и предложили пройти освидетельствование, однако липчанка отказалось.

При установлении личности водителя выяснилось, что в ноябре 2021-го ее уже привлекали к ответственности за пьяную езду. Тогда горожанку оштрафовали на 30 тысяч и лишили прав на полтора года. Машину отправили на штрафстоянку. Кроме того, женщину не раз привлекали к ответственности за управление машиной без страховки.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Липчанке грозит до двух лет лишения свободы.