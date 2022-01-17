Под Липецком водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с грузовиком

В ДТП на встречной погиб водитель легковушки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за прошедшие трое суток, с 14 по 16 января, на дорогах Липецкой области в пяти ДТП пострадали пять человек и один погиб.

Смертельная авария произошла 14 января на трассе «Дон» в Задонском районе, где столкнулись легковой автомобиль «Рено» с 38-летний водителем и грузовик «Вольво», за рулем которого был 34-летний мужчина. Легковушка сначала влетела в лоб грузовику, а затем ее зажало между ограждением и кузовом. Водитель французской иномарки погиб на месте аварии. По предварительным данным полиции, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Кроме этого в тот день на трассе «Дон» в Хлевенском районе не справился с управлением 53-летний водитель «Опеля». Иномарка выехала на обочину и влетела в столб. Водитель в больнице. Предварительная причина аварии – скорость.

В тот же день в Ельце на улице Ломоносова произошла авария с тремя машинами. Столкнулись «Тойота» с 33-летним водителем, «Шкода» с 56-летним мужчиной за рулем и «Фольксваген» по управлением 30-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Шкоды» и его 53-летняя пассажирка – оба в больнице. Предварительная причина – неверный выбор дистанции.