Мошенница с улицы прикинулась соседкой, чтобы обмануть пенсионерку в Липецке

Невероятную конспиративную схему провернула мошенница в Липецке ради 3000 рублей. Все произошло в конце декабря, в квартиру к 81-летней пенсионерке пришла знакомая соседка и попросила деньги в долг. Бабушка знала соседку, поэтому в просьбе не отказала и заняла 3000 рублей. Гостья поблагодарила и ушла. Через несколько дней пенсионерка позвонила соседке напомнить про долг и тут узнала, что та к ней не приходила и никакие деньги не брала. Разбираться в загадочной истории пришлось полиции.

В ходе расследования выяснилось, что к бабушке действительно зашла совершенно незнакомая 67-летняя липчанка. Оказалось, что женщина встретила ту самую соседку на улице и спросила, у кого можно занять денег. Соседка рассказала про добрую бабушку, незнакомка выведала всю информацию, включая номер квартиры, имя соседки и бабушки, и другие подробности.

Вооруженная информацией мошенница пришла к бабушке, скрыв лицо под капюшоном, назвалась именем соседки, справилась о здоровье и когда убедилась, что ее приняли за ту, кем она не является, попросила деньги.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, дело возбудили по 159 статье УК – мошенничество, подозреваемой грозит до двух лет. На время следствия женщина находится под подпиской о невыезде.