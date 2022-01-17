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Общество17 января 2022 8:36

С понедельника в Липецке закрыли на карантин один класс

Вышедшие с каникул школьники снова начали болеть
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке снова закрывают классы на карантин. Напомним, что сразу после новогодних каникул к стандартным занятиям приступили все классы во всех школах города. Спустя неделю, на 17 января, по данным департамента образования, на дистанционное обучение перевели учеников одного класса в школе №49. Остальные классы пока открыты.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего на этот день в Липецке болеют 2181 школьник – это 3.7% от общего числа учеников. Среди педагогов на больничном никого нет. Все детские сады города работают в обычном режиме – закрытых групп нет.

Родителям напоминают, что они сами могут перевести ребенка на домашнее обучение если опасаются за его здоровье – для этого достаточно написать заявление в школу.