Улицы Липецка чистят от снега круглосуточно

Улицы Липецка чистят от снега Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке продолжают бороться с последствиями снегопада и метели, которые обрушились на город в середине января. Как сообщают в пресс-службе мэрии, в этот понедельник, 17 января, рабочие в основном вывозят собранный снег. Только за выходные сотрудники управления благоустройства вывезли более 13 000 кубометров снега, а за неделю – 31500 кубов.

Рабочие трудятся круглосуточно, днем расчищают менее загруженные дороги, ночью – выезжают на центральные магистрали, чтобы не создавать пробки. Помимо городской техники, включая снегопогрузчики, грейдеры и самосвалы, работают и наемные машины. Каждый день в разных районах трудятся шесть бригад. Также в администрации сообщили, что за за неделю израсходовали около 400 тонн технической соли и 2.5 тысяч тон смеси.

На данный момент рабочие расчищают улицы Зои Космодемьянской, Меркулова, Маркса, Гагарина, Зегеля, Минскую, а также проспект Победы и 60-лет СССР, Воронежское шоссе, Сокольский мост, кольцевую ЛТЗ, площадь Революции и Театральную.