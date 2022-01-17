Почти каждый тринадцатый житель Липецка откладывает деньги на пенсию

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7,8% жителей Липецка сегодня регулярно откладывает деньги на пенсию, выяснил СберНПФ, опросив более 13 тыс. жителей из российских городов с населением более 500 тыс. человек.

Чаще всего о финансовой стороне жизни на пенсии думают люди в возрасте 50-60 лет (в этой группе накопления делают 8,5% респондентов, вдвое больше, чем среди 18-30-летних), а также россияне, характеризующие свой уровень дохода как «могу купить новый автомобиль, но не квартиру» (11,8%).

В Липецке сейчас проживает 7,8% горожан, которые целенаправленно копят на пенсию. Это один из самых высоких показателей по стране. Липецк входит в топ-10 российских городов, жители которых больше всех заботятся о будущем после окончания трудовой карьеры. Еще 7,6% липчансобираются начать делать такие сбережения в ближайшие годы.

Россияне копят или собираются в ближайшее время начать откладывать на пенсию в основном из-за неуверенности в том, что выплат от государства им хватит на комфортную жизнь. Так думают более половины респондентов (51,4%). 41% опрошенных не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, а 5,5% создают себе возможность не работать после окончания основной карьеры. 2,6% респондентов делают всё возможное, чтобы не обременять детей.

В среднем россияне, которые заботятся о собственных накоплениях на пенсию, откладывают на эти цели 7,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины (8,6 тыс. рублей) сберегают больше женщин (6,3 тыс. рублей), а зрелые респонденты (40-50 лет — по 10,1 тыс. рублей в месяц), больше молодёжи (18-30 лет, откладывают по 7,4 тыс. рублей).

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк:

«Согласно ответам респондентов, которые копят на пенсию, основным инструментом формирования таких сбережений являются рублевые банковские вклады (74,8%). Почти четверть опрошенных, из числа целенаправленно откладывающих на пенсию (23,6%), придерживаются самой консервативной тактики – держат дома «наличку». На третьем месте по популярности – вложения в недвижимость с целью ее перепродажи (13%). Услугами НПФ сегодня пользуются чуть более 5%, еще примерно столько же формируют пенсионные накопления с помощью накопительного страхования или ПИФов. Но мы видим, что число людей, пользующихся пока еще «альтернативными» инвестиционными и накопительными инструментами, неуклонно растет».

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«По данным исследования, число россиян, откладывающих на пенсию, за 2021 год выросло. Так, в четвертом квартале 2020 года их доля составляла 6,3% от общего количества жителей нашей страны, а за аналогичный период 2021-го — уже 7,7%. Сегодня НПФ предлагают клиентам удобные инструменты и сервисы, которые позволят не снижать уровень жизни после выхода на пенсию. Один из них – цифровая «Пенсионная витрина» в СберБанк Онлайн (вкладка «Пенсии», «Пенсия и сервисы СберНПФ»). Она показывает персональный размер пенсии пользователя на сегодняшний день, помогает скорректировать свое финансовое поведение и подключить инструмент для долгосрочных накоплений – индивидуальный пенсионный план. За год нашу «Пенсионную витрину» посетило 17,4 млн. россиян».

Дмитрий Абакумов, заместитель управляющего Липецким отделением Сбербанка:

«По результатам исследования, жители Липецкаоткладывают на пенсию по 7,6 тысяч рублей в месяц. Мы рекомендуем регулярно откладывать не менее 5% от своего ежемесячного дохода, это позволит сохранить привычный уровень жизни после выхода на пенсию. Кстати, контролировать свои накопления можно с помощью индивидуального пенсионного плана. Он позволяет копить комфортными суммами и в удобном режиме».