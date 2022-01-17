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Происшествия17 января 2022 10:07

В пожаре под Липецком пострадали женщина и двое детей

Дом в Грачевке сгорел из-за короткого замыкания
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В пожаре пострадали мать и двое маленьких детей

В пожаре пострадали мать и двое маленьких детей

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Опасный пожар случился минувшим вечером, 16 января, в селе Грачевка Усманского района Липецкой области. Там на улице Ленина загорелся частный кирпичный дом, площадью 72 квадратных метра.

Дом сгорел из-за короткого замыкания

Дом сгорел из-за короткого замыкания

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На момент пожара в доме находилась семья – женщина и двое маленьких детей до 4 лет. Сразу после сигнала на место тут же прибыли два отделения пожарной охраны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил внутреннюю отделку дома по всей площади и имущество.

Женщина с детьми находятся в больнице – все с тяжелыми ожогами. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Всего за два дня, с 15 по 16 января, в Липецкой области зарегистрировали девять пожаров.