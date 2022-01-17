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Общество17 января 2022 11:27

МЧС предупреждает: в Липецкой области снежные заносы, метель и сильный ветер

Возможны порывы 15-20 м/с
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан предупреждают о непогоде

Липчан предупреждают о непогоде

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 17 января, в Липецкой области бушует непогода. Спасатели предупреждают об усилении юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, местами метель, а на дорогах снежные заносы.

Напомним, что сильный ветер лучше переждать в здании. Оказавшись на улице, не стоит рисковать, а скорее укрыться в подъездах домов, спуститься в подземный пешеходный переход. Опасно прятаться за рекламными щитами, остановками, под деревьями, стоять у стен зданий, а также под линиями электропередач. Запрещено подходить к оборвавшимся проводам.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.