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Происшествия17 января 2022 12:10

В Липецке разбойник ограбил женщину, пытая маникюрными ножницами

Рецидивист выследил жертву до квартиры и ворвался внутрь
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор 38-летнему разбойнику – садисту. Преступление произошло еще 16 апреля 2021 года, в тот день пьяный мужчина заметил жертву на улице, когда та отвела ребенка в садик и возвращалась домой. Негодяй проследил за женщиной до квартиры, дождался, когда откроет дверь, сбил ее с ног и ворвался внутрь. В качестве оружия грабитель использовал маникюрные ножницы, которыми сначала угрожал.

Разбойник потребовал телефон, банковские карты, пин-коды и другие ценные вещи. Перепуганная и избитая жертва выполнила все требования, после чего нападавший ушел. Налетчика поймала полиция в тот же день, как оказалось, он уже был судим ранее. Дело возбудили по части 3 статьи 162 УК – разбой с применением оружия и незаконным проникновением. Общий ущерб оценили в 137 000 рублей, а также учли физическую боль.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, виновного приговорили к 7.4 годам колонии строгого режима. В пользу женщины взыскали материальный и моральный вред.