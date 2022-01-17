Отсидевший 20 лет за педофилию липчанин получил еще 22 года за пятерых детей

В Липецке вынесли приговор серийному педофилу – рецидивисту. 49-летний маньяк отсидел 20 лет за половые преступления в отношении детей, и принялся совращать детей, как только освободился.

Мужчина находил в соцсетях подростков от 12 до 14 лет, подростков в соцсетях, представлялся таким же школьником и втирался в доверие. Педофил вел интимную переписку, отправлял порнографию и вымогал у детей интимные фото. После мерзавец начинал шантажировать подростков, требуя еще фото и видео. Всего насчитали 12 эпизодов, жертвами стали пять детей.

Извращенцу вменили пять статей связанных с действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также распространение детской порнографии – 132, 133, 135, 242 и 242.1 УК.

Приговор вынесли в этот понедельник, 17 января. Мерзавца признали виновным по всем статьям. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, виновному назначили окончательное наказание 22 года: первые 7 лет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также ему на 17 лет запретили заниматься любой деятельностью, связанной с воспитанием детей.