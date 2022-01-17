Во вторник 9 улиц Липецка останутся без воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 18 января, в Липецке отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе "РВК-Липецк".

Так, с 10 утра до окончания работ без воды останутся жители улиц Краснознаменная, 3, 5, 11, 13; Коммунистическая, 1, 3-6, 5а, 11-14, 16; Жуковского, 6, 6а; Бачурина, 1, 4-6, 10, 12-15, 17; К. Шаталовой, 1-3, 8, 10, 2а; 6 Гвардейской Дивизии, 3-12, 14, 17, 20, 22, 12а; Краснозаводская, 4, 5.

На этот же период времени краны пересохнут в доме №16 по улице Энергостроителей. Воду подвезут по указанному адресу. Также воды не будет по улице Московская, 111, 115, 117, 119, 121, 149, 151, 153. Подвоз воды организуют к дому №149.

Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.