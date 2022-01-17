Причина пожара, в котором пострадала семья с двумя детьми под Липецком – неисправное газовое оборудование

Мать с детьми успели выбраться через окно Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области СК начал проверку по пожару в Усманском районе, где пострадала семья с двумя детьми. ЧП случилось в воскресенье вечером, 16 января, в селе Грачевка Усманского района, где из-за короткого замыкания загорелся частный дом.

В доме были 33-летняя женщина и двое детей 2 и 3 лет. По данным следствия, сама с малышами пытались сами потушить пожар, в результате чего получили тяжелые ожоги. Они успели выбраться через окно. Сейчас все находятся в больнице.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, по данному факту проходит доследственная проверка, точные причины и подробности пожара выясняют следователи. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неисправное газовое оборудование.