В Липецке педофил получил 20 лет за растление детей и дачу крупной взятки

В Липецке приговорили очередного маньяка – педофила. 35-летний житель города заманивал к себе подростков под предлогом поиграть в компьютерные игры и подзаработать. В гости к извращенцу ходили школьники от 12 до 14 лет. Четверо детей за деньги выполняли извращенные просьбы педофила в течение длительного времени.

Неладное заподозрили соседи, которых смутило странное обращение мужчины с детьми, они и сообщили в правоохранительные органы. После чего и вскрылись жуткие подробности. В ходе расследования липчанин все отрицал, уверял, что его оговорили. При этом предложил взятку сотрудникам правоохранительных органов, в надежде замять уголовное дело о педофилии. Поданным следствия, он передал через знакомую 200 000 рублей. Передача взятки проходила под контролем оперативников.

Помимо прочих экспертиз фигуранта проверили на вменяемость и признали дееспособным. По итогу маньяку вменили часть статьи 132 – насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также дачу взятки в крупном размере – 291 УК. Как сообщили в пресс-службе СКР области, виновного приговорили к 20 годам строгого режима.

Женщина, которая выступила посредником во взяточничестве, получила 4 года и 1 месяц условно.