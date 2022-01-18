Рецидивист из Московской области похитил в Липецке видеорегистраторы, велосипед, машину

Уроженца Московской области будут судить за кражи Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 31-летнего уроженца Московской области. Его обвиняют в 5 кражах, совершенных на территории города. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ранее его привлекали к уголовной ответственности за открытое хищение и причинение вреда средней тяжести.

Установлено, что 9 мая 2021 года мужчина похитил 2 видеорегистратора из машин у дома по улице Московская. Он разбил камнем стекла, пробрался внутрь и, схватив желаемое, убежал. Сумма причиненного ущерба - более 8 тыс. рублей.

15 июля обвиняемый распивал алкоголь со своим другом в лесополосе около улицы Бехтеева. Приятели разругались. Тогда мужчина незаметно стащил ключи от автомобиля товарища и уехал. Позже он похитил "Ладу" за 124 тыс. рублей и хотел продать машину в скупку.

28 июля злодей проник в квартиру на первом этаже дома по улице Московская. Он вынес оттуда телевизор, ноутбук и 2 тыс. рублей. Общая сумма ущерба - 59 800 рублей. На следующее день он перепродал украденное за 7 тыс. рублей.

31 июля обвиняемый украл велосипед за 5 800 рублей у храма по улице Московская, а затем продал за 1 500 рублей.

Москвича будут судить. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.