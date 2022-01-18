Автоволонтеры «Милосердия» уже доставили медиков к 2500 больным липчанам

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Около 2500 рейсов к больным жителям Липецка сделали волонтеры благотворительного фонда «Милосердие» в начала акции по поддержке муниципальных учреждений здравоохранения. С конца октября они на личном автотранспорте безвозмездно доставляют врачей по экстренным вызовам в густонаселенных городских районах. Это помогает ускорить медицинскую помощь и существенно разгрузило штатный персонал поликлиник.

Ежедневно, включая выходные, волонтеры делали в среднем 35 рейсов к больным. За время акции общее расстояние маршрутов превысило 4000 км. Фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, полностью оплачивал транспортные расходы активистов. Для мобильных бригад медиков и волонтеров было организовано регулярное дополнительное питание.

«Мы планировали завершить нашу волонтерскую акцию до конца минувшего года, но сложная ситуация с коронавирусом и рост сезонной заболеваемости в регионе внесли свои коррективы. Медики попросили нас продолжить выезды к больным. Поэтому наша акция продлится в январе-феврале. Вот уже второй год мы постоянно помогаем липецким медикам в их непростой работе в условиях пандемии. Ни на месяц не прекращалась передача в ковид-госпитали региона всего необходимого для профилактики распространения инфекции и лечения тяжелых больных», - сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Фонд регулярно обеспечивает медучреждения дорогостоящими лекарствами и высокотехнологичным медицинским оборудованием, включая ИВЛ, концентраторы кислорода, рентген-аппараты, небулайзеры, ингаляторы, средства транспортировки больных. Всего с начала пандемии липецкие клиники получили от фонда помощь на сумму более 390 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».