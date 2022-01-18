Липецкому педофилу, которого посадили за развращение школьниц, вынесли новый приговор

Педофила из Липецкой области приговорили к 22 годам заключения Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 46-летнему педофилу, который уже был ранее осужден за мерзкое преступление и отбывает наказание в тюрьме - 20 лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, его признали виновным в совершении еще 12 преступлений - "Иные действия сексуального характера", "Понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа", "Совершение развратных действий", "Изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних", "Приобретение, хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

Следствие и суд установили, что подсудимый с 2014 по 2018 год активно переписывался в соцсетях с несовершеннолетними. Он, представляясь девочкой-подростков и отправляя файлы с порно, добился от пяти школьниц в возрасте от 12 до 14 лет их фото в обнаженном виде. А после начинал шантажировать, требуя новые снимки интимного характера.

Злодей свою вину не признал и отказался от дачи показаний. Следователь же установил местонахождение всех потерпевших девочек. Некоторые проживали в других регионах. Специалисты провели различные судебные экспертизы, подтвердившие единоличное авторство подсудимого.

Виновного окончательно приговорили к 22 годам лишения свободы. Первые 7 лет он проведет в тюрьме, а остальной срок - в исправительной колонии строгого режима.