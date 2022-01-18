Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 января 2022 8:55

В понедельник в Липецкой области вспыхнули несколько домов и баня

К счастью, в пожарах никто из людей не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки в Липецкой области вспыхнули 7 пожаров

За сутки в Липецкой области вспыхнули 7 пожаров

Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 7 пожаров. Так, утром 17 января в селе Балахна Задонского района горели нежилой деревянный дом, пристройка к нему и хозяйственная постройка. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 отделения пожарной охраны и 2 добровольца. К счастью, никто из людей не пострадал. Но пламя уничтожило дом и постройку. Предварительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

В тот же день вспыхнул жилой дом в селе Лутовиновка Измалковского района. Огонь повредил часть кровли и чердак на площади 18 кв.м. Обошлось без пострадавших. Пожар начался из-за короткого замыкания.

Вечером в поселке Дачный в Липецке загорелась деревянная баня. С огнем боролись 3 пожарно-спасательных отделения. Несмотря на усилия, пламя уничтожило кровлю и внутреннюю отделку бани на площади 35 кв.м. Пострадавших нет.