В понедельник в Липецкой области вспыхнули несколько домов и баня

За сутки в Липецкой области вспыхнули 7 пожаров Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 7 пожаров. Так, утром 17 января в селе Балахна Задонского района горели нежилой деревянный дом, пристройка к нему и хозяйственная постройка. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 отделения пожарной охраны и 2 добровольца. К счастью, никто из людей не пострадал. Но пламя уничтожило дом и постройку. Предварительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

В тот же день вспыхнул жилой дом в селе Лутовиновка Измалковского района. Огонь повредил часть кровли и чердак на площади 18 кв.м. Обошлось без пострадавших. Пожар начался из-за короткого замыкания.

Вечером в поселке Дачный в Липецке загорелась деревянная баня. С огнем боролись 3 пожарно-спасательных отделения. Несмотря на усилия, пламя уничтожило кровлю и внутреннюю отделку бани на площади 35 кв.м. Пострадавших нет.