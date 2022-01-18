Липчанин вместе с матерью выращивал элитную коноплю в квартире

Полицейские вычислили липчан, выращивающих коноплю. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, ими оказались 31-летний горожанин и его 55-летняя мать. Липчане культивировали элитные сорта наркотика. Сын подкармливал растения удобрениями, а женщина доводила их до конечной стадии переработки.

Нарколабораторию обнаружили в обычной квартире в Липецке. Полицейские установили, что запрещенные вещества родственники сбывали через тайники-закладки, а также знакомым. Всего оперативники изъяли более 150 грамм марихуаны и 15 кустов наркосодержащего растения.

В отношении липчан возбудили уголовные дела по ч.3 и 4 ст.228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Максимальное наказание по статье - до 15 лет лишения свободы.