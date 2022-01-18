В Липецкой области на 8% выросла заболеваемость ОРВИ

За неделю 5 879 человек в Липецкой области заболели ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе, с 10 по 16 января, в Липецкой области ОРВИ заболели 5 879 человек. Среди них 56% - дети. Кстати, за тот же период выявили 6 случаев гриппа.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущей неделей. Прирост показателей отметили как среди взрослых, так и детей. Причем у взрослых это связано, преимущественно, с коронавирусом, а у детей - с активизацией вирусов гриппа типа А, а также "традиционных" негриппозных респираторных вирусов.

Среди всех случаев заражения 69% зарегистрировали в Липецке - 4 037 заболевших и 4 случая гриппа. У 159 липчан взяли пробы. Оказалось, что 30% подхватили РС-вирусы, еще столько же - грипп А. Аденовирус обнаружили у 20% больных. Остальные пробы представлены другими негриппозными вирусами.