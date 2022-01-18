«Открытие» рассматривает вопрос о присоединении РГС Банка

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Решение акционера ожидается в феврале 2022 года, сообщают в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие».

Интеграция ПАО «РГС Банк» будет осуществляться в соответствии со стратегией группы «Открытие».

Присоединение РГС Банка позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы «Открытие».

Интеграцию РГС Банка планируется завершить до конца 2022 года.