В Липецке в Крещенскую ночь до 5 градусов мороза и снег

В ночь на Крещение в Липецке до 5 градусов мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке этой ночью Крещенских морозов не ожидается. В темное время суток с 18 на 19 января синоптики обещают до -5 градусов и снегопад. Однако, затем температура будет продолжать падать. К вечеру 19 января столбик термометра опустится до отметки -15 градусов. Будет облачно и без осадков. Ветер северный 7-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст.

В четверг, 20 января, ночью около 17 градусов ниже ноля. Днем до 11 градусов со знаком минус. Ветер южный 8-11 м/с. Облачно, местами небольшие осадки. Атмосферное давление упадет до 746 мм рт.ст.

Долгова светового дня - 8 часов 24 минуты. Восход в 8.20. Заходит солнце в 16.45.