В Липецке предлагают ввести QR-коды для алкомаркетов и снова закрыть ночные бары

На заседании оперативного штаба по коронавирусу в Липецке главный санитарный врач региона Владимир Бондарев предложил снова ужесточить меры профилактики в связи с новым штаммом «Омикрон». В Липецкой области его пока нет, но врачи ждут резкий подъем заболеваемости, в том числе и среди детей.

В первую очередь врачи снова предлагают закрыть работающие ночью заведения общепита для посетителей, даже вакцинированных. Кафе, барам и ресторанам запретить работать с 22 часов вечера до 6 утра, кроме доставки.

Еще одно предложение – вести обязательные QR-коды в алкогольных и табачных магазинах. Также медики требуют ужесточить контроль за ношение масок в общественном транспорте и других местах.