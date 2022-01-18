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Здоровье18 января 2022 15:02

В Липецке предлагают ввести QR-коды для алкомаркетов и снова закрыть ночные бары

Врачи опасаются новой волны коронавируса
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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На заседании оперативного штаба по коронавирусу в Липецке главный санитарный врач региона Владимир Бондарев предложил снова ужесточить меры профилактики в связи с новым штаммом «Омикрон». В Липецкой области его пока нет, но врачи ждут резкий подъем заболеваемости, в том числе и среди детей.

В первую очередь врачи снова предлагают закрыть работающие ночью заведения общепита для посетителей, даже вакцинированных. Кафе, барам и ресторанам запретить работать с 22 часов вечера до 6 утра, кроме доставки.

Еще одно предложение – вести обязательные QR-коды в алкогольных и табачных магазинах. Также медики требуют ужесточить контроль за ношение масок в общественном транспорте и других местах.