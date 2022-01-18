Липчан приглашают поучаствовать в конкурсе Следственного комитета

Победителей конкурса ждут дипломы и подарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В следственном управлении СК России по Липецкой области стартовал региональный этап конкурса творческих работ о деятельности СК РФ. Для участия в конкурсе принимают работы в областях музыкального, изобразительного искусства, художественной литературы, театра и кино. В них авторы должны рассказать о проблемах следствия и борьбе с преступностью, отразить профессиональную и нравственную сторону работников СК, показать яркий образ следователя.

Работы оценят по критериям: соответствие заявленной тематике, объективность и яркость освещения образа следователя и следственной работы, актуальность темы и полнота ее раскрытия, точность при употреблении специальной терминологии, проявление общественного интереса и общественная оценка - положительные отзывы, ссылки, литературный стиль, качество записи произведения.

Липчане могут прислать свои работы по адресу: улица Гагарина, 72. Крайний срок - 30 апреля. Более подробная информация по телефону 35-88-68. Работы победителей регионального этапа будут участвовать в финале - их направят в Следственный комитет РФ. Лучших авторов ждут дипломы и подарки.