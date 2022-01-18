В среду в Липецке отключат свет и воду

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 19 января, в некоторых районах Липецка отключат свет и холодную воду. Так, без электроэнергии с 9 утра до 5 часов вечера останутся жители улиц Гоголя, 2; Папина, 2В, 19В, 4; Юных Натуралистов, 5, 5/2, 7а, 7, 9, 9а, 11а, 11, 15; С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет по адресам: улицы Моршанская, 6а; Сельскохозяйственная, 33; Матросова, 33.

Из-за порывов на сетях с 10 утра до окончания работ холодной воды не будет в доме №50 по улице Юношеская и №89 по проспекту Победы. Как сообщили в пресс-службе "РВК-Липецк", по указанным адресам подвезут воду. После включений вода может быть мутной.

Более подробную информацию липчане могут получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.