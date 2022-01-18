Липецкие полицейские поймали на кладбище разорявших могилы воров

В Липецкой области полицейские поймали на кладбище разорявших могилы негодяев. Кладбищенских воров случайно заметил участковый в Добровском районе в декабре, когда проходил мимо.

Полицейские заметил четверых мужчин, которые выносили металлические ограды с территории кладбища в селе Борисовка. Участковый тут же сообщил в дежурную часть, через несколько минут на месте уже была оперативная группа. Кладбищенских воров задержали с поличным.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, ими оказались жители того же района от 24 до 34 лет – все безработные и ранее судимые. Как позже выяснилось, разорители могил успели вынести ограды на 14 000 рублей. Полиция все изъяла.