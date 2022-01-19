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Происшествия19 января 2022 8:10

Под Липецком в перевернувшемся УАЗе пострадали два человека

За день на дорогах области в трех ДТП травмы получили 4 человека
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП в Липецке

ДТП в Липецке

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД в Липецкой области за прошедшие сутки, 18 января, в трех авариях пострадали четыре человека.

В Усманском районе не справился с управлением 51-летний водитель УАЗа – внедорожник съехал в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали водитель и 48-летняя пассажирка, обоих увезли в больницу. Предварительная причина – скорость.

В самом Липецке на улице Московской столкнулись «Гранта» и «Хендай». В аварии пострадала 39-летняя пассажирка первой легковушки. Обошлось без госпитализации. По предварительным данным, причиной стало нарушение очередности проезда.

Кроме этого в Лебедяни столкнулись «Дэу Нексия» и ВАЗ-2114, пострадала 36-летняя пассажирка ВАЗа. Предварительная причина – нарушение дистанции.