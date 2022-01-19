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Происшествия19 января 2022 8:37

В крещенскую ночь в Липецке в проруби окунулись 2800 человек

В этом году купаться пришли вдвое больше верующих, чем в прошлом
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Крещенские купания 2022 в Липецке: в воду окунулись 2800 человек

Крещенские купания 2022 в Липецке: в воду окунулись 2800 человек

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В крещенскую ночь с 18 на 19 января в Липецке в проруби окунулись 2800 человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда окунуться решили 1400 человек. В городе для верующих оборудовали две купели – на Центральном пляже и в районе Тракторостроителей.

Крещенские купания 2022 в Липецке у Центрального пляжа

Крещенские купания 2022 в Липецке у Центрального пляжа

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Большая часть, около 2000 человек, пришли на Центральный пляж. Там оборудовали купель 5 на 2 метра, поставили освещение и обогреваемые палатки для переодевания. Чтобы люди не мерзли, на деревянные дорожки к купели уложили солому. Всем желающим наливали горячий чай.

Крещенские купания 2022 в Липецке: в воду окунулись 2800 человек

Крещенские купания 2022 в Липецке: в воду окунулись 2800 человек

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Крещенские купания 2022 в Липецке у Центрального пляжа

Крещенские купания 2022 в Липецке у Центрального пляжа

Фото: Юлия КЛЮЕВА

У каждой купели дежурили спасатели, водолазы, полиция, Росгвардия и врачи – всего более 250 сотрудников. Происшествий с людьми не было.

Крещенские купания 2022 в Липецке: в воду окунулись 2800 человек

Крещенские купания 2022 в Липецке: в воду окунулись 2800 человек

Фото: Юлия КЛЮЕВА