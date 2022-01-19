В Липецке будут судить мужчину, укравшего колпаки с колес иномарки

Липчанин покусился на чужие колпаки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".

14 сентября 2021 года в отдел полиции города обратилась липчанка. Девушка сообщила, что с ее автомобиля "Фольксваген" кто-то снял 4 штатных колпака. Машину она припарковала во дворе многоквартирного дома по улице Стаханова. Сумма причиненного ущерба составила 4 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники установили и задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Там и решится дальнейшая судьба липчанина.