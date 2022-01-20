В Липецке пропал 47-летний мужчина

В Липецке ищут мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецк ищут 47-летнего мужчину. Сатин Василий Юрьевич пропал на прошлой неделе в областном центре. С 14 января о его местонахождении ничего не известно. Мужчина может находиться в любом районе. Поисковому отряду "Лиза Алерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза голубые.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие джинсы, темно-синяя вязаная шапка.

Просьба ко всем, кто видел Василия Сатина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112" - служба спасения.