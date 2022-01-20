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Общество20 января 2022 6:21

В Липецке пропал 47-летний мужчина

Он может находиться в любом районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ищут мужчину

В Липецке ищут мужчину

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецк ищут 47-летнего мужчину. Сатин Василий Юрьевич пропал на прошлой неделе в областном центре. С 14 января о его местонахождении ничего не известно. Мужчина может находиться в любом районе. Поисковому отряду "Лиза Алерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза голубые.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие джинсы, темно-синяя вязаная шапка.

Просьба ко всем, кто видел Василия Сатина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112" - служба спасения.