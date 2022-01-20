Липчанин украл 17000 рублей из бара, где работает его жена

Липчанин пробрался в бар и украл 17 тыс. рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе в отдел полиции Липецка обратился 53-летний представитель питейного заведения. Мужчина сообщил, что из бара украли 17 тыс. рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД России, оперативники установили и задержали подозреваемого - 31-летнего липчанина. Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Кстати, он оказался супругом сотрудницы бара.

Правоохранители установили, что накануне вечером мужчина приехал к жене на работу. Она начала сдавать кассу, переложив все деньги в ящик за прилавок. Увидев это, липчанин решил пойти на преступление. Он зашел в подсобку и открыл задвижку двери, которая вела на улицу. А после, как ни в чем не бывало, покинул бар с супругой через главный вход. Ранним утром злодей вошел в заведение через подсобку и забрал ящик с деньгами. Украденную сумму он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.